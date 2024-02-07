"Я не сказал своего последнего слова": Кепа провел откровенный разговор с Анчелотти

Голкипер Реала Кепа Аррисабалага намерен бороться с Андреем Луниным за место в стартовом составе.

Как сообщает Realmadridexclusivo, испанец пообщался с главным тренером команды Карло Анчелотти, в котором сообщил, что не будет мириться с проигранной конкуренцией украинцу.

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"Мистер, привыкайте к тому, что я буду бороться. Я не сказал своего последнего слова".

В составе мадридского клуба Кепа провел 18 игр, в которых пропустил 18 голов и семь раз отыграть "на ноль".

Ранее сообщалось, что Реал не будет выкупать испанского голкипера, а сделает ставку на Куртуа и Лунина.

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