Реал решил, будет ли выкупать Кепу

Мадридцы определились с вратарской линией на следующий сезон.

Мадридский Реал принял важное кадровое решение с прицелом на следующий сезон.

Как сообщает издание Relevo, "сливочные" не намерены приобретать на полноценной основе Кепу Аррисабалагу из Челси. По завершению срока своей аренды испанец вернется в стан лондонцев.

Руководство испанского гранда не намерено делать каких-либо изменений во вратарской линии и надеется, что в следующем сезоне в клубе останутся Тибо Куртуа и Андрей Лунин.

Напомним, ранее также сообщалось, что Лунин должен стать основным голкипером Реала до возвращения Куртуа.

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