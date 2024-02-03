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Реал решил, будет ли выкупать Кепу

Мадридцы определились с вратарской линией на следующий сезон.
Сегодня, 18:05
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Кепа Аррисабалага / Getty Images

Мадридский Реал принял важное кадровое решение с прицелом на следующий сезон.

Как сообщает издание Relevo, "сливочные" не намерены приобретать на полноценной основе Кепу Аррисабалагу из Челси. По завершению срока своей аренды испанец вернется в стан лондонцев.

Руководство испанского гранда не намерено делать каких-либо изменений во вратарской линии и надеется, что в следующем сезоне в клубе останутся Тибо Куртуа и Андрей Лунин.

Напомним, ранее также сообщалось, что Лунин должен стать основным голкипером Реала до возвращения Куртуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Кепа Аррисабалага

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