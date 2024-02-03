Анчелотти принял окончательное решение касательно основного вратаря
Лунин наконец сумел впечатлить итальянца.
Карло Анчелотти объявил всей команде, кто будет основным вратарем до окончания сезона, утверждает DefensaCentral.
По информации издания, итальянский специалист был впечатлен игрой Лунина против Хетафе, и нкаонец принял решение.
После матча Карло собрал всю команду и объявил им, что теперь Андрей Лунин будет считаться основным голкипером команды.
А это значит, что украинец должен выйти в старовом составе на ключевые матчи против Атлетико, Жироны и РБ Лейпциг.
Ранее также сообщалось, что к мадридскому дерби у Реала остался один центральный защитник.
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