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Анчелотти принял окончательное решение касательно основного вратаря

Лунин наконец сумел впечатлить итальянца.
Сегодня, 00:32
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Карло Анчелотти объявил всей команде, кто будет основным вратарем до окончания сезона, утверждает DefensaCentral.

По информации издания, итальянский специалист был впечатлен игрой Лунина против Хетафе, и нкаонец принял решение.

После матча Карло собрал всю команду и объявил им, что теперь Андрей Лунин будет считаться основным голкипером команды.

А это значит, что украинец должен выйти в старовом составе на ключевые матчи против Атлетико, Жироны и РБ Лейпциг.

Ранее также сообщалось, что к мадридскому дерби у Реала остался один центральный защитник.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

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