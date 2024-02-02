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У Реала остался один центральный защитник на мадридское дерби

Зря в клубе решили никого не покупать.
Сегодня, 19:22
Антонио Рюдигер / Getty Images
Антонио Рюдигер / Getty Images

Мадридский Реал испытывает огромные проблемы с травмами, пишет COPE.

В последнем матче против Хетафе травму получил Антони Рюдигер. У защитника серьезный ушиб левого бедра.

А уже 4 февраля состоится мадридское дерби, участие в котором Рюдигера все еще под большим вопросом.

Таким образом, если немец будет не готов, то к матчу против Атлетико у Реала в распоряжении остается один номинальный центральный защитник - Начо.

Напомним, что Давид Алаба вылетел их-за разрыва крестообразных связок, а возвращение Милитао ожидается не раньше марта.

Ранее также сообщалось, что Реал решил не подписывать нового защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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