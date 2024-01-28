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В Реале отказались от подписания нового защитника

Мадридский клуб полагается на своего капитана.
Сегодня, 19:49
Начо Фернандес / Getty Images
Начо Фернандес / Getty Images

Реал решил не подписывать нового центрального защитника зимой из-за травм Милитао и Алабы. Об этом сообщает Relevo.

Несмотря на 12 пропущенных голов в 7 матчах в начале 2024 года, руководство клуба уверено, что Начо восстановится, и верит в его пару с Рюдигером в центре обороны.

При этом, Милитао может вернуться к концу сезона, в то время как Алаба пропустит Евро-2024.

В текущем сезоне на счету Начо 14 матчей в рамках Ла Лиги, в которых он не отличился результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Начо Фернандес

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