В Реале отказались от подписания нового защитника

Мадридский клуб полагается на своего капитана.

Реал решил не подписывать нового центрального защитника зимой из-за травм Милитао и Алабы. Об этом сообщает Relevo.

Несмотря на 12 пропущенных голов в 7 матчах в начале 2024 года, руководство клуба уверено, что Начо восстановится, и верит в его пару с Рюдигером в центре обороны.

При этом, Милитао может вернуться к концу сезона, в то время как Алаба пропустит Евро-2024.

В текущем сезоне на счету Начо 14 матчей в рамках Ла Лиги, в которых он не отличился результативными действиями.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!