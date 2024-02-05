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Анчелотти оценил игру Лунина в матче против Атлетико

Итальянец отметил несколько игровых эпизодов с участием украинца.
Сегодня, 09:18
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался об игре голкипера Андрея Лунина в матче против Атлетико (1:1).

"Я увидел очень хорошую от него, он сделал сейв после удара Гризманна, много спасал. Он справился очень хорошо", - приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

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Напомним, украинский вратарь совершил в матче против Атлетико четыре сейва, получил одну из самых высоких оценок за игру.

Действующий контракт Лунина с Реалом истекает уже этим летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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