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Симеоне - о мадридском дерби: Слабый матч для обеих команд

Аргентинец объективно высказался о минувшей встрече.
Сегодня, 08:20
Диего Симеоне / Getty Images
Диего Симеоне / Getty Images

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился мнением о ничье в матче с Реалом (1:1).

"Слабый матч для обеих команд. Реал был лучше нас, однако матч не получился ярким.

Команды играли размеренно, осторожно, никто не хотел допускать ошибок. Второй тайм был похожим. Забитый гол позволил нам сыграть вничью, что поможет продолжить борьбу в чемпионате.

Атлетико до самого конца матча хотел получить один балл. Команда продолжала искать возможность забить гол и в результате добилась заслуженной ничьей".

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"Это была странная игра, на мой взгляд. У нас были голевые ситуации, хотя они забили и были лучше, но у нас было больше моментов. Во втором тайме также было не так много голевых ситуаций. 

Это был далеко не такой яркий матч, как три других дерби. Это ничья, и для выездного матча это неплохой результат", – сказал Симеоне в интервью As.

Напомним, после 23-х туров Ла Лиги Атлетико занимает четвертое место, набрав 48 очков.

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