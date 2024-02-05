Реал - Атлетико: видео голов и обзор матча чемпионата Испании 04.02.2024
В рамках центрального матча чемпионата Испании Реал встретился с Атлетико.
Команды разошлись миром благодаря голам Браима Диаса и Маркоса Льоренте соответственно.
Кроме забитых мячей "сливочные" и "матрасники" создали не мало опасных моментов, но голкиперы обеих команд в лице Андрея Лунина и Яна Облака были на высоте и каждый из них совершил несколько важных сейвов.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - Атлетико
Реал - Атлетико 1:1
Голы: Браим, 20 - Льоренте, 90+3.
xG: 1.62 - 1.12
Удары: 17 - 10
Удары в створ ворот: 4 - 5
Владение мячом: 54% - 46%
Реал: Лунин - Васкес, Карвахаль, Начо, Менди - Камавинга - Вальверде, Кроос - Беллингем (Себальйос, 88) - Родриго (Модрич, 76), Браим (Хоселу, 71).
Атлетико: Облак - Льоренте, Савич, Витсель, Эрмосо, Рикельме (Молина, 46) - Де Пауль (Барриос, 61), Коке (Корреа, 68), Сауль (Лино, 61) - Мората (Депай, 61), Гризманн.
Предупреждения: Сауль, Эрмосо, Коке, Барриос, Депай
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