Реал - Атлетико: видео голов и обзор матча чемпионата Испании 04.02.2024

В рамках центрального матча чемпионата Испании Реал встретился с Атлетико.

Команды разошлись миром благодаря голам Браима Диаса и Маркоса Льоренте соответственно.

Кроме забитых мячей "сливочные" и "матрасники" создали не мало опасных моментов, но голкиперы обеих команд в лице Андрея Лунина и Яна Облака были на высоте и каждый из них совершил несколько важных сейвов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - Атлетико

Реал - Атлетико 1:1

Голы: Браим, 20 - Льоренте, 90+3.

xG: 1.62 - 1.12

Удары: 17 - 10

Удары в створ ворот: 4 - 5

Владение мячом: 54% - 46%

Реал: Лунин - Васкес, Карвахаль, Начо, Менди - Камавинга - Вальверде, Кроос - Беллингем (Себальйос, 88) - Родриго (Модрич, 76), Браим (Хоселу, 71).

Атлетико: Облак - Льоренте, Савич, Витсель, Эрмосо, Рикельме (Молина, 46) - Де Пауль (Барриос, 61), Коке (Корреа, 68), Сауль (Лино, 61) - Мората (Депай, 61), Гризманн.

Предупреждения: Сауль, Эрмосо, Коке, Барриос, Депай

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