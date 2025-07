Астон Вилла отреагировала на смерть легендарного музыканта

Во вторник, 22 июля, в возрасте 76 лет умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн.

Британский певец и основатель культовой группы Black Sabbath был большим поклонником Астон Виллы.

Именно потому бирмингемцы одними из первых отреагировали на смерть Осборна, оставив в социальных сетях прощальный пост.

Футбольный клуб Астон Вилла с прискорбием узнал о кончине всемирно известной рок-звезды и болельщика Виллы Оззи Осборна.

Выросший в Астоне, недалеко от стадиона Вилла Парк, Оззи всегда сохранял особую связь с клубом и сообществом, из которого он происходил.

Все сотрудники Астон Виллы выражают соболезнования его жене Шэрон, семье, друзьям и бесчисленным поклонникам в это чрезвычайно трудное время.

Покойся с миром, Оззи.

Aston Villa Football Club is saddened to learn that world-renowned rockstar and Villan, Ozzy Osbourne has passed away.



Growing up in Aston, not far from Villa Park, Ozzy always held a special connection to the club and the community he came from.



The thoughts of everyone at… pic.twitter.com/lcyBomOdxq — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 22, 2025

