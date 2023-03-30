WrestleMania 39: где смотреть главное шоу года от WWE

Узнайте на ISPORT, где смотреть все бои РеслМании, а также место и время их проведения.

На предстоящих выходных состоится главное PPV года от WWE - WrestleMania 39.

На данный момент организация подтвердила проведение тринадцати боев, которые будут распределены по двум дням.

Шоу пройдет в Инглвуде, штат Калифорния. Изначально там должна была пройти WrestleMania 37, но компании пришлось поменять планы из-за из-за пандемии коронавируса.

Где смотреть WrestleMania Goes Hollywood

В Украине легальный просмотре WrestleMania 39 будет доступен только при оформлении подписки на WWE Network.

В США, помимо WWE Network, трансляцией главного щоу года будет заниматься стриминговый сервис Peacock, принадлежащий NBC Universal, которая приобрела на это права в 2021 году.

Ведущим обоих дней шоу станет бывший двукратный чемпион WWE, 8-кратный Интерконтинентальный чемпион, двадцать пятый чемпион Тройной короны и четырнадцатый чемпион Большого шлема Майк "Миз" Мизанин, который недавно побывал на звездном уик-энде НБА.

Миз / https://www.wwe.com/

Где состоится WrestleMania Goes Hollywood

Шоу пройдет в Инглвуде, штат Калифорния, на что отсылает подназвание РеслМании. Все бои пройдут на SoFi Стэдиум (бывший Hollywood Park). Арена вмещает 70 240 человек.

Стадион был открыт в 2020 году и с того момента он является домом для команд НФЛ Лос-Анджелес Рэмс и Лос-Анджелес Чарджерс. 13 февраля 2022 он принял Супербоул LVI. Планируется, что на арене пройдут Олимпийские игры 2028 года.

Сама РеслМания пройдет в два дня: в Украине пре-шоу первого начнется 2 апреля в 02:00 по Киеву, а в 03:00 по Киеву возьмет свое начало основная часть шоу. То же самое случится и 3 апреля.