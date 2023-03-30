WrestleMania 39: где смотреть главное шоу года от WWE
На предстоящих выходных состоится главное PPV года от WWE - WrestleMania 39.
На данный момент организация подтвердила проведение тринадцати боев, которые будут распределены по двум дням.
Шоу пройдет в Инглвуде, штат Калифорния. Изначально там должна была пройти WrestleMania 37, но компании пришлось поменять планы из-за из-за пандемии коронавируса.
Где смотреть WrestleMania Goes Hollywood
В Украине легальный просмотре WrestleMania 39 будет доступен только при оформлении подписки на WWE Network.
В США, помимо WWE Network, трансляцией главного щоу года будет заниматься стриминговый сервис Peacock, принадлежащий NBC Universal, которая приобрела на это права в 2021 году.
Ведущим обоих дней шоу станет бывший двукратный чемпион WWE, 8-кратный Интерконтинентальный чемпион, двадцать пятый чемпион Тройной короны и четырнадцатый чемпион Большого шлема Майк "Миз" Мизанин, который недавно побывал на звездном уик-энде НБА.
Где состоится WrestleMania Goes Hollywood
Шоу пройдет в Инглвуде, штат Калифорния, на что отсылает подназвание РеслМании. Все бои пройдут на SoFi Стэдиум (бывший Hollywood Park). Арена вмещает 70 240 человек.
Стадион был открыт в 2020 году и с того момента он является домом для команд НФЛ Лос-Анджелес Рэмс и Лос-Анджелес Чарджерс. 13 февраля 2022 он принял Супербоул LVI. Планируется, что на арене пройдут Олимпийские игры 2028 года.
Сама РеслМания пройдет в два дня: в Украине пре-шоу первого начнется 2 апреля в 02:00 по Киеву, а в 03:00 по Киеву возьмет свое начало основная часть шоу. То же самое случится и 3 апреля.