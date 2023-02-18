Секунда до чуда: Именитый рестлер отметился невероятным попаданием в матче звезд шоубиза
В ночь с пятницы на субботу состоялся первый день звездного уик-энда НБА. В рамках игрового дня прошел матч звезд шоубиза - BA All-Star Celebrity Game.
В выставочной игре участие приняло две команды - Team Dwyane и Team Ryan. Спортсмены, звезды и яркие личности показали достойную и увлекательную игру. Победу добыла команда - Team Dwyane (81:78).
Примечательно, что этой победы могло и не быть, если бы игрок команды Team Ryan рестлер Майк Мизанин "The Miz" отметился невероятным попаданием на секунду раньше.
Спортсмен перехватил мяч в центре поля и бросил с той отметки, отличившись результативным действием. Но, к его сожалению, сирена прозвучала раньше.
The half-court shot didn't count, but what a WILD ending to the #RufflesCelebGame 🤯@RUFFLES | #NBAAllStar pic.twitter.com/qx2jUbog9d— NBA (@NBA) February 18, 2023
Ранее сообщалось, что Team Pau - победитель матча молодых талантов в рамках уикэнда Всех звезд.