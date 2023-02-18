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Баскетбол

Секунда до чуда: Именитый рестлер отметился невероятным попаданием в матче звезд шоубиза

The Miz не сумел спасти команду от поражение, ведь забросил после сирены.
Сегодня, 09:33
Майк Мизанин
Майк Мизанин "The Miz" / Getty Images

В ночь с пятницы на субботу состоялся первый день звездного уик-энда НБА. В рамках игрового дня прошел матч звезд шоубиза - BA All-Star Celebrity Game.

В выставочной игре участие приняло две команды - Team Dwyane и Team Ryan. Спортсмены, звезды и яркие личности показали достойную и увлекательную игру. Победу добыла команда - Team Dwyane (81:78).

Примечательно, что этой победы могло и не быть, если бы игрок команды Team Ryan рестлер Майк Мизанин "The Miz" отметился невероятным попаданием на секунду раньше.

Спортсмен перехватил мяч в центре поля и бросил с той отметки, отличившись результативным действием. Но, к его сожалению, сирена прозвучала раньше.

Ранее сообщалось, что Team Pau - победитель матча молодых талантов в рамках уикэнда Всех звезд.


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