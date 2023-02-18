Team Pau - победитель матча молодых талантов в рамках уикэнда Всех звезд

В ночь с пятницы на субботу состоялся первый день звездного уик-энда НБА. В рамках игрового дня прошел матч молодых звезд - Jordan Rising Stars.

В соревновании приняли участие четыре команды: Team Deron, Team Joakim, Team Pau, Team Jason.

Турнир был поделен на два полуфинала и финал, в котором сыграли победители 1/2 финала. Соревнования же выиграла команда Team Pau.

Результаты полуфиналов:

Team Pau - Team Deron - 40: 25

- Team Deron - 40: 25 Team Joakim - Team Jason - 40:32

Результат Финала:

Team Pau - Team Joakim - 25:20

Отметим, что лучшим игроком в матче молодых звезд был признан представитель команды Team Pau - Хосе Альварадо.

Напомним, на ISPORT.ua доступно расписание и результаты звездного уик-энда НБА.