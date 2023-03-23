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WrestleMania 39: расписание и результаты

ISPORT представляет кард предстоящего главного события в мире рестлинга.
Сегодня, 20:23
WrestleMania 39 / https://www.wwe.com/
WrestleMania 39 / https://www.wwe.com/

В начале апреля состоится главное шоу года WWE - WrestleMania 39, которая получила название WrestleMania Goes Hollywood. 

Четвертый год подряд данное событие будет проходить в два дня: 2 и 3 апреля (1 и 2 апреля в США). В этом году РеслМания пройдет в Инглвуде, штат Калифорния, на SoFi Стэдиум. Ведущим Мании станет Миз, недавно участвовавший в звездном уик-энде НБА.

Это будет первая Мания, которая пройдет под руководством Трипл Эйча после того, как кампанию из-за секс-скандала покинул Винс МакМэн.

https://www.wwe.com/
https://www.wwe.com/

На данный момент всего подтверждено двенадцать поединков, которые будут распределены по двум дням. Пре-шоу каждого вечера начнется в 02:00 по киевскому времени, а основная часть РеслМании возьмет свой старт в 03:00 по Киеву.

Все матчи WrestleMania 39

  • Роман Рейнс против Коди Роудса - матч за титул неоспоримого чемпиона Вселенной WWE;
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  • Шарлотт Флэр против Рии Рипли - матч за титул чемпионки WWE SmackDown;
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  • Бьянка Белэйр против Аски - матч за титул чемпионки WWE Raw;
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  • Джимми и Джей Усо против Кевина Оуэнса и Сэми Зейна - матч за неоспоримое командное чемпионство WWE;
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  • Гюнтер против Шэймуса против Дрю МакИнтайра - матч Тройной угрозы за Интерконтинентальное чемпионство;
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  • Остин Тиори против Джона Сины - матч за чемпионство США;
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  • Брок Леснар против Омоса - одиночный матч;
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  • Сет Роллинс против Логана Пола - одиночный матч;
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  • Бекки Линч, Лита и Триш Стратус против Damage CTRL (Бэйли, Дакота Кай и Ийо Скай) - командный матч;
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  • Эдж против Финна Балора - матч по правилам "Ад в клетке";
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  • Лив Морган и Ракель Родригес против ? против ? против? - четырехсторонний показательный командный матч;
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  • Брон Строумэн и Рикошет против The Viking Raiders (Эрик и Айвар) против The Street Profits (Монтез Форд и Анджело Доукинс) против Alpha Academy (Чед Гейбл и Отис) - четырехсторонний показательный командный матч.
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    https://www.wwe.com/

WrestleMania — флагманское шоу WWE, которое впервые было проведено в 1985 году. Это было первое PPV-шоу (Pay-per-view) WWE, а также первое крупное событие компании, доступное для просмотра в режиме стриминга, когда WWE начала использовать этот способ трансляции в 2014 году.

На данный момент это самое давнее из регулярно проводимых шоу рестлинга.. Наряду с Royal Rumble, SummerSlam, Survivor Series и Money in the Bank, это одно из пяти крупнейших событий года, называемых "Большой пятеркой". 

В 2019-м году WrestleMania оценили как шестой самый дорогой спортивный бренд в мире по версии Forbes. Мания также была названа "Супербоулом спортивных развлечений". Подобно главному событию НФЛ, города участвуют в тендере на право проведения WrestleMania.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рестлинг

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