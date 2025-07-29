Семикратная чемпионка мира по биатлону исчезла в горах Пакистана

Семикратная чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер исчезла в Пакистане.

Напомним, что звездная немка неожиданно завершила карьеру в 25 лет и решила заниматься альпинизмом.

В понедельник, 28 июля, Дальмайер вместе с друзьями поднималась на горру Лайла-пик, когда на высоте 5700 метров их застал камнепад, сбивший бывшую спортсменку со скалы.

Ее напарница сразу вызвала подмогу, заявив, что Дальмайер получила тяжелые травмы, однако вертолет прилетел на место событий лишь утром вторника.

После обысков области с воздуха Дальмайер так и не нашли, потому к поискам присоединились несколько команд спасателей и альпинистов. Но с наступлением темноты операция пришлось приостановить, завтра они возобновятся.

Менеджер немки заявил, что на текущий момент даже неизвестно, жива ли бывшая биатлонистка.

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