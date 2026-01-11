Норвежцы выиграли эстафету в Оберхофе, украинцы - за пределами топ-10
В воскресенье, 11 января, в заключительный соревновательный день четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялась классическая мужская эстафета.
Украина на дистанции была представлена сборной в составе Антона Дудченко, Виталия Мандзина, Богдана Борковского и Дмитрия Пидручного.
Украинская команда продемонстрировала неудачное выступление, завершив гонку с худшим результатом в эстафетах нынешнего сезона - на 14-м месте. В Эстерсунде украинцы были девятыми, а в Хохфильцене - седьмыми.
Стартовый отрезок гонки Дудченко провел с тремя дополнительными патронами и передал эстафету среди последних в пелотоне, на 20-й позиции, с отставанием в две минуты от лидера. Мандзин использовал один дополнительный патрон и сумел поднять Украину на три строчки, а Борковский, имея два штрафных круга, отыграл еще две позиции. Завершал гонку Пидручный, выйдя на дистанцию 15-м, и за счет схода представителя Австрии финишировал на 14-м месте.
Победу же праздновала сборная Норвегии. На финишном круге Ветле Кристиансен опередил француза Эрика Перро, который уходил на дистанцию лидером после заключительной стрельбы, а норвежцы таким образом после успеха в Эстерсунде и Хохфильцене выиграли третью из трех мужских эстафет сезона. Бронзовые награды достались представителям Швеции.
Кубок мира. Оберхоф
Мужская эстафета
- Норвегия (2+7) 1:20:29,1
- Франция (2+9) +2,6
- Швеция (0+12) +3,8
- Италия (1+9) +4,8
- Германия (0+10) +5,4
- Чехия (0+8) +25,5
...
14. Украина (2+12) +4:23,5
Четвертый этап Кубка мира в Оберхофе завершится сегодня женским пасьютом, который начнется в 15:30 по киевскому времени, а за гонкой можно будет следить в онлайн-трансляции.
