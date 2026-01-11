iSport.ua
Русский Українська

Норвежцы выиграли эстафету в Оберхофе, украинцы - за пределами топ-10

Мужчины закрыли свою соревновательную программу четвертого этапа Кубка мира.
Сегодня, 13:31       Автор: Игорь Мищук
Норвегия выиграла мужскую эстафету в Оберхофе / Getty Images
Норвегия выиграла мужскую эстафету в Оберхофе / Getty Images

В воскресенье, 11 января, в заключительный соревновательный день четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялась классическая мужская эстафета.

Украина на дистанции была представлена сборной в составе Антона Дудченко, Виталия Мандзина, Богдана Борковского и Дмитрия Пидручного.

Читай также: Франция триумфовала в женской эстафете Оберхофа

Украинская команда продемонстрировала неудачное выступление, завершив гонку с худшим результатом в эстафетах нынешнего сезона - на 14-м месте. В Эстерсунде украинцы были девятыми, а в Хохфильцене - седьмыми.

Стартовый отрезок гонки Дудченко провел с тремя дополнительными патронами и передал эстафету среди последних в пелотоне, на 20-й позиции, с отставанием в две минуты от лидера. Мандзин использовал один дополнительный патрон и сумел поднять Украину на три строчки, а Борковский, имея два штрафных круга, отыграл еще две позиции. Завершал гонку Пидручный, выйдя на дистанцию 15-м, и за счет схода представителя Австрии финишировал на 14-м месте.

Победу же праздновала сборная Норвегии. На финишном круге Ветле Кристиансен опередил француза Эрика Перро, который уходил на дистанцию лидером после заключительной стрельбы, а норвежцы таким образом после успеха в Эстерсунде и Хохфильцене выиграли третью из трех мужских эстафет сезона. Бронзовые награды достались представителям Швеции.

Источник: Getty Images

Кубок мира. Оберхоф
Мужская эстафета

  1. Норвегия (2+7) 1:20:29,1
  2. Франция (2+9) +2,6
  3. Швеция (0+12) +3,8
  4. Италия (1+9) +4,8
  5. Германия (0+10) +5,4
  6. Чехия (0+8) +25,5

...

14. Украина (2+12) +4:23,5

Четвертый этап Кубка мира в Оберхофе завершится сегодня женским пасьютом, который начнется в 15:30 по киевскому времени, а за гонкой можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оберхоф сборная Украины по биатлону Кубок мира по биатлону сборная Норвегии по биатлону мужская эстафета

Статьи по теме

Эльвира Эберг оформила золотой дубль в Оберхофе, одержав победу в пасьюте Эльвира Эберг оформила золотой дубль в Оберхофе, одержав победу в пасьюте
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете в Оберхофе, женщины выйдут на старт пасьюта Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете в Оберхофе, женщины выйдут на старт пасьюта
"Тайсон - мой друг, хочу драться с Усиком": Кабайел не заинтересован в поединке с Фьюри "Тайсон - мой друг, хочу драться с Усиком": Кабайел не заинтересован в поединке с Фьюри

Видео

НХЛ: Бостон разгромил Рейнджерс, Лос-Анджелес вырвал победу у Эдмонтона
НХЛ: Бостон разгромил Рейнджерс, Лос-Анджелес вырвал победу у Эдмонтона

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете в Оберхофе, женщины выйдут на старт пасьюта
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал и МЮ сыграют в Кубке Англии, Эль-Классико в Суперкубке Испании
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Биатлон16:32
Эльвира Эберг оформила золотой дубль в Оберхофе, одержав победу в пасьюте
Бокс16:05
"Тайсон - мой друг, хочу драться с Усиком": Кабайел не заинтересован в поединке с Фьюри
Европа15:41
Вингер Ливерпуля дал согласие на возвращение в Ювентус
Биатлон15:25
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
Украина15:15
Суперлига: Старый Луцк одержал первую победу в сезоне, Соколы сыграют с Киев-Баскетом, а Днепр - с Говерлой
Киберспорт15:03
NaVi прошли на DreamLeague Season 28
Бокс14:52
"Верю, что победит": Менеджер Фьюри хочет увидеть третий бой с Усиком
Европа14:44
Защитник Ливерпуля пропустит остаток сезона
Другие страны14:15
Аль-Иттихад предложил контракт звездному ветерану
Биатлон14:00
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете в Оберхофе, женщины выйдут на старт пасьюта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK