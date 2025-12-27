iSport.ua
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 1:0: обзор матча и результат игры 26.12.2025

Дебютного гола Доргу хватило манкунианцам для успешного результата поединка.
Сегодня, 00:05       Автор: Игорь Мищук
Манчестер Юнайтед обыграл Ньюкасл / Getty Images
В пятницу, 26 декабря, Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Ньюкасл в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Рубена Аморима сумели выйти победителями из противостояния, минимально обыграв соперника со счетом 1:0.

Определяющим в поединке стал эпизод в середине первого тайма, когда своим дебютным голом в составе манкунианцев отличился Патрик Доргу. На 24-й минуте после углового и выноса от защитника датчанин эффектным ударом в касание слета отправил мяч в левый нижний угол ворот.

Во второй половине встречи гости владели инициативой, однако вырвать хотя бы ничейный результат им так и не удалось.

Набрав 29 очков, Манчестер Юнайтед занимает на данный момент пятое место в турнирной таблице АПЛ. Ньюкасл с 23 баллами идет на 11-й позиции.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 18-го тура чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 1:0

Гол: Доргу, 24

Ожидаемые голы (xG): 1.18 - 1.18
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 9 - 16
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 2 - 11
Фолы: 9 - 5

Манчестер Юнайтед: Ламменс - Мартинес (Фредриксон, 88), Гэвен, Шоу (Маласия, 87) - Далот, Каземиро (Йоро, 60), Угарте, Доргу - Кунья, Маунт (Флетчер, 46) - Шешко (Зирке, 61).

Ньюкасл: Рамсдейл - Майли, Тиав, Шер, Холл - Тонали (Виллок, 77), Гимараес, Рэмзи (Жоэлинтон, 68) - Мерфи (Барнс, 68), Вольтемаде (Висса, 68), Гордон.

Предупреждения: Шоу, Кунья - Тонали.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл манчестер юнайтед АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига

