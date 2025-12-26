"Никогда этого не хотели": Уайлдер рассказал, почему до сих пор не провел бой с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал, почему за свою карьеру так и не провел бой против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Американский боксер заявил, что вина лежит на команде британца, считая, что они никогда особо не хотели сводить их в ринге.

"Это не моя вина. Это его вина. Говорят, что не надо думать о старых ситуациях, потому что до сих пор испытываешь эмоции. Я перепробовал все. Я даже согласился на низкий процент, когда я был в топе. А Джозефу Паркеру давали 33%. Ему давали процент. Мне давали фиксированную плату.

Они никогда этого не хотели. Его промоутер и отец промоутера говорили, что им безразлично, будет ли он со мной драться. Я никогда не был в его планах, потому что они его готовили. Когда ты готовишь своего бойца, ты не будешь его вовлекать в опасные бои.

Слова - золото. Некоторые вещи становятся очевидными, когда ты об этом говоришь. Они сказали, что я им неинтересен. Я никогда не входил в их планы. Им безразлично, если они никогда со мной не будут драться. И именно так и произошло", - сказал Уайлдер в комментарии Cigar Talk.

Напомним, ранее Уайлдер выразил готовность все же встретиться с Джошуа в ринге.

