iSport.ua
Русский Українська

"Никогда этого не хотели": Уайлдер рассказал, почему до сих пор не провел бой с Джошуа

Американский боксер обвинил во всем сторону британца.
Вчера, 22:59       Автор: Игорь Мищук
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал, почему за свою карьеру так и не провел бой против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Американский боксер заявил, что вина лежит на команде британца, считая, что они никогда особо не хотели сводить их в ринге.

Читай также: Уайлдер: Мне в боксе осталось еще лет 10, мне же всего 40

"Это не моя вина. Это его вина. Говорят, что не надо думать о старых ситуациях, потому что до сих пор испытываешь эмоции. Я перепробовал все. Я даже согласился на низкий процент, когда я был в топе. А Джозефу Паркеру давали 33%. Ему давали процент. Мне давали фиксированную плату.

Они никогда этого не хотели. Его промоутер и отец промоутера говорили, что им безразлично, будет ли он со мной драться. Я никогда не был в его планах, потому что они его готовили. Когда ты готовишь своего бойца, ты не будешь его вовлекать в опасные бои.

Слова - золото. Некоторые вещи становятся очевидными, когда ты об этом говоришь. Они сказали, что я им неинтересен. Я никогда не входил в их планы. Им безразлично, если они никогда со мной не будут драться. И именно так и произошло", - сказал Уайлдер в комментарии Cigar Talk.

Напомним, ранее Уайлдер выразил готовность все же встретиться с Джошуа в ринге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

"Очень плохо, просто д*рьмо": Экс-чемпион жестко оценил бой Джошуа против Пола "Очень плохо, просто д*рьмо": Экс-чемпион жестко оценил бой Джошуа против Пола
Джошуа хотел бы подраться с Фьюри без промежуточного поединка Джошуа хотел бы подраться с Фьюри без промежуточного поединка
Пол назвал своего вероятного соперника после поражения от Джошуа Пол назвал своего вероятного соперника после поражения от Джошуа
"Нужен подготовительный бой перед Фьюри": Промоутер сообщил, когда Джошуа вернется в ринг "Нужен подготовительный бой перед Фьюри": Промоутер сообщил, когда Джошуа вернется в ринг

Видео

Ямаль получил золото кнопку YouTube, выложив всего одно видео
Ямаль получил золото кнопку YouTube, выложив всего одно видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: МЮ сыграет с Ньюкаслом и второй тур Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Европа00:05
Манчестер Юнайтед одержал минимальную победу над Ньюкаслом
Вчера, 23:40
Бокс23:40
Обидчик Беринчика вернется в ринг боем против экс-соперника Ломаченко
Бокс22:59
"Никогда этого не хотели": Уайлдер рассказал, почему до сих пор не провел бой с Джошуа
Европа22:37
Новый клуб Вернидуба ведет переговоры с вингером Шахтера
Другие страны21:58
Саудовский клуб выплатил Динамо долг за трансфер Бущана
Другие страны21:25
Кубок африканских наций-2025: гол Салаха с пенальти принес Египту победу над ЮАР, Марокко встретится с Мали
Киберспорт21:20
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
Бокс21:05
Бокс: расписание боев
Бокс20:58
Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Иноуэ
Европа20:39
Ямаль получил золото кнопку YouTube, выложив всего одно видео
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK