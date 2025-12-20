iSport.ua
"Мы все еще в деле": Уайлдер сделал заявление о бое с Джошуа

Американский боксер выразил желание встретиться в ринге с британцем.
Вчера, 23:21       Автор: Игорь Мищук
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался по поводу потенциального боя против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Американский боксер заявил о готовности к этому поединку и отметил, что он должен состояться.

Читай также: "Эй Джей здесь, жадное пузо": Джошуа бросил вызов Фьюри после победы над Полом

"Без сомнения. Я боец. Он боец. Я все еще активен. Он все еще активен. И это один из самых больших поединков, который люди все еще хотят увидеть. Понимаете, о чем я?

Это большой поединок. И, как я уже сказал, мы оба все еще в этом деле. И пока мы все еще в этом деле, мы должны встретиться", - приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Напомним, ранее Уайлдер подтвердил факт переговоров о бое с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

