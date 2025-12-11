"Все идет очень хорошо": Уайлдер подтвердил факт переговоров с Усиком

Бывший чемпион в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался по поводу потенциального боя против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Американский боксер подтвердил, что сейчас стороны ведут переговоры об организации этого поединка.

Читай также: WBC позволил Усику провести добровольную защиту титула

"Я вообще этого не ожидал. Когда мне позвонили, а потом менеджер перезвонил и сказал, что мы на связи, я начал ходить туда-сюда. Наверное, на моем ковре уже остались какие-то обгоревшие следы от того, как я наматывал круги. Я даже подумал, что почувствовал запах дыма. Но да, я был взволнован. Действительно взволнован. Меня переполняла радость.

Я очень этого хочу. И все будет круто. Мы сейчас ведем переговоры. Все идет очень хорошо. Я просто надеюсь и молюсь, чтобы все завершилось как можно лучше, и чтобы мы дали фанатам то, что они хотят увидеть.

Очень много людей взволнованы, они мне это четко дали понять. Я даже позвонил другу и сказал, что они реально заряжены на этот бой. Так что посмотрим, что будет дальше", - приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Ранее директор команды Усика объяснил, зачем ему бой с Уайлдером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!