"Все идет очень хорошо": Уайлдер подтвердил факт переговоров с Усиком

Украинец согласовывает с американцем добровольную защиту.
Сегодня, 20:49       Автор: Игорь Мищук
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался по поводу потенциального боя против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Американский боксер подтвердил, что сейчас стороны ведут переговоры об организации этого поединка.

"Я вообще этого не ожидал. Когда мне позвонили, а потом менеджер перезвонил и сказал, что мы на связи, я начал ходить туда-сюда. Наверное, на моем ковре уже остались какие-то обгоревшие следы от того, как я наматывал круги. Я даже подумал, что почувствовал запах дыма. Но да, я был взволнован. Действительно взволнован. Меня переполняла радость.

Я очень этого хочу. И все будет круто. Мы сейчас ведем переговоры. Все идет очень хорошо. Я просто надеюсь и молюсь, чтобы все завершилось как можно лучше, и чтобы мы дали фанатам то, что они хотят увидеть.

Очень много людей взволнованы, они мне это четко дали понять. Я даже позвонил другу и сказал, что они реально заряжены на этот бой. Так что посмотрим, что будет дальше", - приводит слова Уайлдера BoxingScene.

