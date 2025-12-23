Уайлдер: Мне в боксе осталось еще лет 10, мне же всего 40

Потенциальный соперник Александра Усика бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал о том, что планирует делать в будущем.

"Мне осталось еще лет 10, мне же всего 40", - цитирует бывшего чемпиона BoxingScene.

Понимаете, вот в чем проблема с возрастом. Люди не понимают, что им нужно взять себя в руки. Конечно, возраст может оказывать влияние на способность двигаться, быть активным и так далее. Но это только если ты разрешишь этому произойти. Если ты активный, то независимо от возраста, все равно сможешь двигаться. Только когда ты умрешь внутри, тогда ты позволишь возрасту преодолеть себя и подумаешь: "О, черт, мне 40 лет. Я старый". Да нет же, черт возьми.

Уайлдер осознает, что заработал за карьеру довольно много денег, но это не заставляет его думать о пенсии.

"Финансовая обеспеченность может быть фактором выхода на пенсию, но на данный момент я не собираюсь уходить, я готов работать. Я хорошо проделал свою работу и теперь у меня есть деньги. Но бокс не был моей мечтой. Я ничего не знал о боксе. Я попал туда в 20 лет только из-за болезни дочери (Ная родилась с расщеплением позвоночника и нуждалась в дорогостоящем лечении – прим.). Я много сделал, но впереди еще много работы"

К тому же, люди хотят увидеть того старого Уайлдера, но у меня есть что-то лучше для вас. Поверьте мне, у меня есть что-то лучше. 40 лет – прекрасный возраст, чувствую себя отлично, я очень активен. Возраст – это просто число. Все зависит от того, как вы себя чувствуете. Нужно оставаться активными, оставаться в форме, продолжать тренироваться. Бокс и плавание – то, что я всегда пропагандирую людям.

Напомним, ранее Уайлдер подтвердил факт переговоров о бое с Александром Усиком.

