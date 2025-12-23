iSport.ua
Русский Українська

Уайлдер: Мне в боксе осталось еще лет 10, мне же всего 40

Бывший чемпион мира поделился планами.
Сегодня, 08:12       Автор: Василий Войтюк
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Потенциальный соперник Александра Усика бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал о том, что планирует делать в будущем.

"Мне осталось еще лет 10, мне же всего 40", - цитирует бывшего чемпиона BoxingScene.

Понимаете, вот в чем проблема с возрастом. Люди не понимают, что им нужно взять себя в руки. Конечно, возраст может оказывать влияние на способность двигаться, быть активным и так далее. Но это только если ты разрешишь этому произойти. Если ты активный, то независимо от возраста, все равно сможешь двигаться. Только когда ты умрешь внутри, тогда ты позволишь возрасту преодолеть себя и подумаешь: "О, черт, мне 40 лет. Я старый". Да нет же, черт возьми.

Уайлдер осознает, что заработал за карьеру довольно много денег, но это не заставляет его думать о пенсии.

"Финансовая обеспеченность может быть фактором выхода на пенсию, но на данный момент я не собираюсь уходить, я готов работать. Я хорошо проделал свою работу и теперь у меня есть деньги. Но бокс не был моей мечтой. Я ничего не знал о боксе. Я попал туда в 20 лет только из-за болезни дочери (Ная родилась с расщеплением позвоночника и нуждалась в дорогостоящем лечении – прим.). Я много сделал, но впереди еще много работы"

К тому же, люди хотят увидеть того старого Уайлдера, но у меня есть что-то лучше для вас. Поверьте мне, у меня есть что-то лучше. 40 лет – прекрасный возраст, чувствую себя отлично, я очень активен. Возраст – это просто число. Все зависит от того, как вы себя чувствуете. Нужно оставаться активными, оставаться в форме, продолжать тренироваться. Бокс и плавание – то, что я всегда пропагандирую людям.

Напомним, ранее Уайлдер подтвердил факт переговоров о бое с Александром Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

"Мы все еще в деле": Уайлдер сделал заявление о бое с Джошуа "Мы все еще в деле": Уайлдер сделал заявление о бое с Джошуа
Пол пригрозил судом экс-чемпиону за предположения о постановочности боя с Джошуа Пол пригрозил судом экс-чемпиону за предположения о постановочности боя с Джошуа
"Не думаю, что кто-то ожидал": Уордли отреагировал на желание Усика драться с Уайлдером "Не думаю, что кто-то ожидал": Уордли отреагировал на желание Усика драться с Уайлдером
"Push the horses": Уайлдер оставил забавное послание Усику "Push the horses": Уайлдер оставил забавное послание Усику

Видео

Лучший игрок НБА продлил свою феноменальную серию до 100 матчей
Лучший игрок НБА продлил свою феноменальную серию до 100 матчей

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Сенегал стартует на КАН, Арсенал сыграет перенесенный матч
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров

Последние новости

Другие страны09:59
ФИФА сняла трансферный бан с Ан-Насра
НБА09:41
Лучший игрок НБА продлил свою феноменальную серию до 100 матчей
Бокс09:19
Бывшего претендента на титул в супертяжелом весе арестовали в США, он воровал в магазине
НХЛ08:54
НХЛ: Лос-Анджелес уступил дома, Тампа одержала победу
НБА08:32
НБА: Оклахома вновь победила, дуэль братьев Боллов в пользу старшего
Бокс08:12
Уайлдер: Мне в боксе осталось еще лет 10, мне же всего 40
Европа07:49
Судаков и Трубин провели хороший матч в чемпионате Португалии
НБА07:21
Михайлюк после супер-матча показал не лучшую результативность
Европа07:10
Футбол сегодня: Сенегал стартует на КАН, Арсенал сыграет перенесенный матч
Другие страны00:25
Кубок африканских наций-2025: Мармуш и Салах приненсли победу Египту
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK