Медина защитил титул в легчайшем весе

Поединок длился все 12 раундов.
Вчера, 11:59       Автор: Антон Федорцив
Кристиан Медина / Getty Images
Кристиан Медина / Getty Images

Обладатель пояса WBO Кристиан Медина выиграл бой в мексиканской Гвадалахаре. Мексиканец победил соотечественника Адриана Куриэля.

Поединок стал главным событием в шоу Matchroom Boxing. Хотя Медина впервые защищал пояс, но доминировал на протяжении всего боя. В конце концов, преимущество чемпиона подтвердили трое судей (120:108, 116:112, 115:113).

Теперь в активе Медины 27 побед в профи-ринге (19 – нокаутом). Также он ранее потерпел четыре поражения. Статистика Куриэля – 26 побед, 7 поражений.

Напомним, американец Шакур Стивенсон резко отреагировал на потерю титула WBC.

