Медина защитил титул в легчайшем весе
Обладатель пояса WBO Кристиан Медина выиграл бой в мексиканской Гвадалахаре. Мексиканец победил соотечественника Адриана Куриэля.
Поединок стал главным событием в шоу Matchroom Boxing. Хотя Медина впервые защищал пояс, но доминировал на протяжении всего боя. В конце концов, преимущество чемпиона подтвердили трое судей (120:108, 116:112, 115:113).
BIG right hand from Adrian Curiel lands in the eighth round 😯 #MedinaCuriel @DAZNBoxing pic.twitter.com/u1tbNFkcW5— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) February 7, 2026
Теперь в активе Медины 27 побед в профи-ринге (19 – нокаутом). Также он ранее потерпел четыре поражения. Статистика Куриэля – 26 побед, 7 поражений.
