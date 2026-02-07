Рекордсмен Индикар объяснил переход в Формулу-2

Новичок команды Хайтек Колтон Херта оценил смену серии. Американский пилот грезит Формулой-1, сообщает RacingNews365.

"Не буду спорить, что такой карьерный путь довольно необычен. Это очень редкое явление. Думаю, что многие будут с интересом наблюдать за этим. Что касается меня, то совершенно очевидно, что я хочу попасть в Формулу-1. В этом я вижу свой лучший шанс.

Сначала, когда речь шла об этом, я подумал: "Нет, я профессиональный автогонщик. Я не хочу в 25 лет переходить в юниорскую категорию". Но потом мы обсудили это с отцом, попытались понять выгоды этой ситуации. Я посмотрел расписание и все такое. Это было действительно полезно, чтобы изменить свое мнение", – заявил Херта.

Американец соревновался в Индикар в 2018-2025 гг. В свой актив он записал 9 побед и 19 подиумов. Херта до сих пор остается самым молодым победителем этапа в истории заокеанской серии.

К слову, пилот Макларен Оскар Пиастри показал свой шлем на грядущий сезон.

