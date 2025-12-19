iSport.ua
Лидер Денвера превзошел Абдул-Джаббара по результативным передачам

Обновил историческое достижение по ассистам среди центровых.
Сегодня, 11:26       Автор: Валентина Чорноштан
Никола Йокич / Getty Images
Никола Йокич / Getty Images

Никола Йокич в матче против Орландо стал рекордсменом НБА по количеству результативных передач среди центровых.

В игре сербский баскетболист набрал 23 очка, 11 подборов и 13 передач.

Добавим, что для него это 13-й трипл-дабл в сезоне.

Всего за карьеру Йокич выполнил 5667 результативных передач, тем самым центровой Наггетс обошёл по этому показателю Карима Абдул-Джаббара, на счету которого 5660 передач.

К слову, Йокич достиг этого за 789 матчей быстрее Карима.

Видеообзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денвер Наггетс Никола Йокич

