Лидер Денвера превзошел Абдул-Джаббара по результативным передачам

Никола Йокич в матче против Орландо стал рекордсменом НБА по количеству результативных передач среди центровых.

В игре сербский баскетболист набрал 23 очка, 11 подборов и 13 передач.

Добавим, что для него это 13-й трипл-дабл в сезоне.

Всего за карьеру Йокич выполнил 5667 результативных передач, тем самым центровой Наггетс обошёл по этому показателю Карима Абдул-Джаббара, на счету которого 5660 передач.

With this dime, Nikola Jokic passes Kareem Abdul-Jabbar for the most assists by a CENTER in NBA history 🪙



JOKER - 5,661 (and counting)

KAJ - 5,660pic.twitter.com/l5nHo52Sz5 — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 19, 2025

К слову, Йокич достиг этого за 789 матчей быстрее Карима.

