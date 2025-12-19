iSport.ua
Динамо готовит трансферные усиления. Что планирует клуб?

Костюк обещает усиление команды.
Сегодня, 11:05       Автор: Валентина Чорноштан
Игорь Костюк / Getty Images
Игорь Костюк / Getty Images

Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк рассказал на пресс-конференции после победы над Ноа в рамках Лиги конференций, будут ли киевляне подписывать кого-то в зимнее трансферное окно.

"Конечно, этот процесс никогда не завершается. Мы всегда в активном поиске, чтобы усилить состав, который у нас есть, чтобы была конкуренция, чтобы были равноценные игроки на все позиции.

Этот момент добавляет и тем игрокам, которые у нас есть, жажду прогресса, тренировок, совершенствования и желания играть в стартовом составе", — цитирует тренера пресс-служба Динамо Киев.

К слову, кто стал лучшим игроком в составе Динамо в матче Лиги конференций по информации портала Sofascore.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Игорь Костюк

