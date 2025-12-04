НБА: Детройт уступил Милуоки, Денвер одолел Индиану, победы Хьюстона и Далласа
В ночь на четверг, 4 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.
Результаты матчей НБА за 3 декабря
Орландо – Сан-Антонио 112:114 (29:31, 20:27, 30:28, 33:28)
Орландо: Ф. Вагнер (25 + 6 передач), Саггс (24), Бэйн (14 + 6 передач), да Силва (12), Картер (5 + 9 подборов) – старт; Битадзе (8), Ричардсон (8), Блэк (7 + 7 подборов), Джонс (5), Айзек (4), Пенда (0).
Сан-Антонио: Фокс (31 + 7 потерь), Васселл (15), Шэмпени (14), Барнс (11), Корнет (5 + 7 подборов) – старт; Харпер (16 + 5 потерь), К. Джонсон (13), Сохан (4 + 7 подборов), Брайан (3), Уотерс (2), Джонс-Гарсия (0).
Кливленд – Портленд 110:122 (33:36, 25:32, 27:31, 25:23)
Кливленд: Митчелл (33), Э. Мобли (23 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Тайсон (14 + 7 подборов), Хантер (10), Гарлэнд (6) – старт; Брайант (14), Томлин (7), Болл (3 + 7 подборов), Уэйд (0), Портер (0).
Портленд: Авдия (27 + 8 подборов + 7 передач), Камара (17), Грант (16 + 6 передач), Сиссоко (11), Клинган (5 + 13 подборов) – старт; Лав (20), Шарп (20 + 9 подборов), Рит (4), Ян Ханьсэнь (2), Рупер (0).
Индиана – Денвер 120:135 (28:33, 20:39, 31:30, 41:33)
Индиана: Сиакам (23), Нембхард (16 + 7 передач), Матурин (15 + 7 подборов), Шеппард (14), Хафф (3) – старт; Макконнелл (14 + 6 передач), Уокер (11), Мэтьюз (9), Брэдли (7), Джексон (6), Робинсон-Эрл (2), Ферфи (0), Томпсон (0), Питер (0).
Денвер: Дж. Мюррэй (52), Йокич (24 + 8 подборов + 13 передач), Уотсон (11 + 7 подборов), К. Джонсон (9), Джонс (1) – старт; Б. Браун (14), Хардуэй (11), Валанчюнас (9), Ннаджи (2), Джонс (2), Пикетт (1), Тайсон (0).
Атланта – Клипперс 92:115 (21:27, 20:28, 32:39, 19:21)
Атланта: Александер-Уокер (21), Дэниэлс (15), Рисаше (11), Оконгву (7 + 9 подборов), Гуйе (0) – старт; Кеннард (11), Ньюэлл (11), Уоллес (8), Крейчи (5), Хьюстан (3).
Клипперс: Харден (27 + 9 передач), Ленард (21), Коллинз (15 + 9 подборов), Зубац (14 + 17 подборов), Данн (8) – старт; Сэндерс (17), Батюм (6), Кристи (4), Браун (3), Телфорт (0), Нидерхойзер (0).
Нью-Йорк – Шарлотт 119:104 (27:12, 26:35, 37:28, 29:29)
Нью-Йорк: Таунс (35 + 18 подборов), Брансон (26), Бриджес (16), Макбрайд (15), Харт (15 + 8 подборов + 8 передач) – старт; Кларксон (6), Колек (6), Хукпорти (0), Ябуселе (0), Диавара (0), Дадье (0), Джемисон (0).
Шарлотт: Болл (34 + 8 подборов + 9 передач), Книппел (13), Джеймс (11), Бриджес (8), Диабате (2 + 8 подборов) – старт; Салон (13), Макнили (10), Колкбреннер (8 + 9 подборов), Секстон (4), Симпсон (1), Ривс (0).
Чикаго – Бруклин 103:113 (24:29, 20:25, 31:29, 28:30)
Чикаго: Гидди (28 + 11 подборов + 11 передач), Досунму (16), Вучевич (16 + 11 подборов + 6 потерь), Бузелис (14), Филлипс (5) – старт; Уильямс (10), Картер (6), Терри (6), Миллер (2), Олбрич (0), Флауэрс (0).
Бруклин: Портер (33 + 10 подборов), Клауни (20 + 7 подборов), Клэкстон (14 + 8 подборов + 9 передач), Демин (10), Мартин (4) – старт; Вольф (8 + 6 потерь), З. Уильямс (8), Сараф (6), Пауэлл (5), Шарп (5 + 7 подборов).
Хьюстон – Сакраменто 121:95 (28:26, 23:26, 36:19, 34:24)
Хьюстон: Шенгюн (28 + 10 подборов), Дюрант (24 + 8 передач), Томпсон (20 + 12 подборов + 7 передач + 5 потерь), Смит (14 + 8 подборов), Окоги (3) – старт; Адамс (11 + 8 подборов), А. Холидэй (7), Шеппард (5), Капела (4), Грин (3), Тэйт (2), Дэвисон (0).
Сакраменто: Уэстбрук (12 + 9 передач), Дерозан (12), Мюррэй (5 + 11 подборов), Лавин (2), Юбэнкс (2) – старт; Рейно (25), Монк (25), Ачиува (10), Клиффорд (2), Эллис (0).
Милуоки – Детройт 113:109 (21:30, 28:22, 29:33, 35:24)
Милуоки: Портер (26 + 7 передач + 7 потерь), Роллинз (22 + 8 передач), Грин (19), Тернер (9), Я. Адетокумбо (2) – старт; Симс (15 + 14 подборов), Портис (13 + 9 подборов), Кузма (4), Трент (3).
Детройт: Харрис (20), Каннингем (17 + 7 подборов + 7 передач), Томпсон (10), Дюрен (8), Дженкинс (7) – старт; Айви (15), Грин (9), Рид (9), Стюарт (5), Холланд (5), Леверт (4).
Даллас – Майами 118:108 (28:33, 36:21, 29:26, 25:28)
Даллас: Флэгг (22), Маршалл (18), Дэвис (17 + 17 подборов), Нембхард (15 + 13 передач), Кристи (10) – старт; Томпсон (17), Расселл (10), Уильямс (7), Гэффорд (2), Пауэлл (0), Калеб Мартин (0).
Майами: Адебайо (21 + 7 подборов), Хирро (20), Уиггинс (11), Митчелл (4 + 9 передач), Ларссон (4) – старт; Уэйр (22 + 10 подборов), Хакес (10), Смит (8), Фонтеккьо (8), Йович (0).
