"Всегда будет частью моей жизни": Кейн оценил вероятность возвращения в Тоттенхэм

Нападающий Баварии Гарри Кейн ответил, возможно ли его возвращение в Тоттенхэм в будущем.

Английский бомбардир отметил, что лондонский клуб всегда будет знаковым для него, но сейчас его все устраивает в Мюнхене.

"Я не уверен, вернусь ли. Мне очень нравится здесь, в Мюнхене. Об этом я сейчас не думаю. Для меня всегда будет "мы" с Тоттенхэмом, потому что я провел там всю свою жизнь. Я фанат этого клуба и всегда буду следить за ними, смотреть, как они выступают. Они всегда будут частью моей жизни, но сейчас мне нравится здесь.

Было здорово увидеть, как они завоевывают трофей в этом году. У меня там много друзей среди игроков и персонала. Мы знаем, как долго ждали и насколько близко были в прошлом, поэтому это было важно для всех - для фанатов, клуба и всех причастных - почувствовать это и наконец завоевать трофей. Это всегда важно, и я надеюсь, что они смогут продолжать и выигрывать еще больше", - приводит слова Кейна Bayern & Germany.

Ранее сообщалось, что Бавария намерена предложить новый контракт Кейну.

