Кейн установил рекорд сборной Англии, ставший возможным после перехода в Баварию

Форвард побил достижение Гари Линекера.
Сегодня, 11:25       Автор: Василий Войтюк
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн в матче против Латвии в рамках квалификации к чемпионату мира оформил дубль.

Теперь на счету форварда 76 голов за сборную, но кроме этого он установил еще один интересный бомбардирский рекорд "трех львов".

Оказывается, у Кейна 18 голов в футболке сборной после того, как он перебрался в мюнхенской Баварии. Ни один игрок не забивал так много за английскую сборную, выступая за не английский клуб.

Ранее этот рекорд удерживал Гарри Линекер, во время выступлений за Барселону забивший 17 голов за сборную Англии.

Напомним, что Англия обыграла Латвию со счетом 5:0 и квалифицировалась на чемпионат мира.

