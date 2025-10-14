iSport.ua
Англия первой из европейских сборных квалифицировалась на ЧМ-2026

Англичане разгромили Латвию и досрочно обеспечили себе выход на мировое первенство.
Вчера, 23:58       Автор: Игорь Мищук
Англия вышла на ЧМ-2026 / Getty Images
Во вторник, 14 октября, сборная Англии встречалась в гостях с Латвией в матче квалификации чемпионата мира-2026.

Подопечные Томаса Тухеля легко разобрались с соперником, одержав разгромную победу 5:0, и квалифицировались в финальную часть мирового первенства.

Еще до перерыва англичане имели преимущество в три гола благодаря результативному удару Энтони Гордона и дублю Гарри Кейна. Во втором тайме Максимс Тонишевс отправил мяч в собственные ворота, а точку в поединке поставил Эберечи Эзе.

Читай также: Отборочный турнир ЧМ-2026: Венгрия вырвала ничью с Португалией, Турция разобралась с Грузией, разгромные победы Англии, Испании и Италии

Сборная Англии выиграла все свои шесть матчей в группе К и обеспечила себе выход на ЧМ-2026. За два тура до конца отбора ближайший преследователь англичан в лице Албании отстает на семь очков.

Статистика матча Латвия - Англия в квалификации ЧМ-2026

Латвия - Англия 0:5

Голы: Гордон, 26, Кейн, 44, 45+4 (пен.), Тонишевс, 59 (аг), Эзе, 86

Ожидаемые голы (xG): 0.40 - 2.38
Владение мячом: 28% - 72%
Удары: 6 - 24
Удары в створ: 1 - 7
Угловые: 2 - 9
Фолы: 11 - 5

Латвия: Звиедрис - Юрковскис (Тонишевс, 46), Вейпс, Черномордийс, Балодийс, Цыганикс - Зеленковс, Варславанс (Дашкевичс, 66), Вапне (Савельевс, 74), Икауньекс (Грабовскис, 88) - Гутковскис (Регза, 74).

Англия: Пикфорд - Спенс, Стоунз (Берн, 71), Конса, Льюис-Скелли - Андерсон, Райс (Хендерсон, 61) - Сака (Боуэн, 61), Роджерс (Эзе, 60), Гордон (Рашфорд, 71) - Кейн.

Предупреждения: Цыганикс, Балодис, Черномордийс, Регза - Конса.

Источник видео: MEGOGO

