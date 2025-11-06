iSport.ua
Лучшие бомбардиры сезона в Лиге чемпионов

Форвард Галатасарая впереди всех.
Вчера, 10:14       Автор: Василий Войтюк
Getty Images
Getty Images

Накануне состоялись матчи четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов. Одним из матчей было противостояние Галатасарая и Аякса.

Турецкий гранд одержал победу со счетом 3:0, а форвард Виктор Осимхен отметился всеми тремя голами.

Таким образом  африканец имеет на своем счету уже шесть забитых голов и лидирует в списке бомбардиров, обойдя именитых нападающих.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов-2025/26

  • Виктор Осимхен (Галатасарай) – 6
  • Эрлинг Голланд (Ман. Сити) - 5
  • Гарри Кейн (Бавария) – 5
  • Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) - 5
  • Энтони Гордон (Ньюкасл) - 4
  • Маркус Рашфорд (Барселона) – 4
  • Лаутаро Мартинес (Интер) – 4

Расписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов можно узнать на ISPORT.

