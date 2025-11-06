Лучшие бомбардиры сезона в Лиге чемпионов
Форвард Галатасарая впереди всех.
Накануне состоялись матчи четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов. Одним из матчей было противостояние Галатасарая и Аякса.
Турецкий гранд одержал победу со счетом 3:0, а форвард Виктор Осимхен отметился всеми тремя голами.
Таким образом африканец имеет на своем счету уже шесть забитых голов и лидирует в списке бомбардиров, обойдя именитых нападающих.
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов-2025/26
- Виктор Осимхен (Галатасарай) – 6
- Эрлинг Голланд (Ман. Сити) - 5
- Гарри Кейн (Бавария) – 5
- Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) - 5
- Энтони Гордон (Ньюкасл) - 4
- Маркус Рашфорд (Барселона) – 4
- Лаутаро Мартинес (Интер) – 4
Расписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов можно узнать на ISPORT.
