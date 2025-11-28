iSport.ua
Мбаппе оформил один из самых быстрых хет-триков в истории ЛЧ

Снова переписал историю Лиги чемпионов.
Вчера, 08:06       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе сделал один из самых быстрых хет-триков.

Удалось ему это в первом тайме матча с Олимпиакосом.

Француз за 6 минут и 42 секунды трижды отличился в ворота греческой команды - на 22-й, 24-й и 29-й минутах.

Однако быстрее хет-трик в Лиге чемпионов оформил лишь Мохамед Салах - в 2022 году он трижды забил Рейнджерс за 6 минут и 13 секунд.

Стало известно, кто признан игроком недели в Лиге чемпионов.

