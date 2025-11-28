Мбаппе оформил один из самых быстрых хет-триков в истории ЛЧ

Форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе сделал один из самых быстрых хет-триков.

Удалось ему это в первом тайме матча с Олимпиакосом.

Француз за 6 минут и 42 секунды трижды отличился в ворота греческой команды - на 22-й, 24-й и 29-й минутах.

Однако быстрее хет-трик в Лиге чемпионов оформил лишь Мохамед Салах - в 2022 году он трижды забил Рейнджерс за 6 минут и 13 секунд.

#OJOALDATO - El hat-trick de Mbappé (en 6 minutos y 42 segundos) es el SEGUNDO más rápido en TODA la historia de la Champions League, sólo por detrás del triplete de Salah contra el Rangers en 2022 (en 6 minutos y 13 segundos). pic.twitter.com/mH54NRKbv7 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 26, 2025

Стало известно, кто признан игроком недели в Лиге чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!