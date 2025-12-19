iSport.ua
Формула-1 отчиталась об огромном прогрессе в 2025 году

Серия становится все более популярной.
Сегодня, 14:28       Автор: Андрей Безуглый
Формула-1 / Getty Images
Формула-1 / Getty Images

Формула-1 отчиталась о росте аудитории в 2025 году.

По данным серии, аудитория чемпионата увеличились до 827 млн болельщиков, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Также Формула-1 стала более популярной у женщин, они составляют сейчас 42% от всей аудитории. К тому же половина всех новых фанатов серии - женщины.

Также 43% новой аудитории - люди до 35 лет, что также показывает положительную динамику, в сравнении с прошлыми годами.

2025 год стал рекордным по посещаемости Гран-при - 6,7 млн зрителей. При этом 11 автодромов побили собственные рекорды посещаемости.

На четырех этапах количество зрителей превысило 400 тысяч человек, а еще на десяти - 300 тысяч.

Ранее также Феррари объявила дату презентации нового болида.

