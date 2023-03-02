Гран-при Бахрейна: прогноз на гонку Формулы-1 05.03.2023

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5 марта полноценно стартует сезон-2023 Формулы-1. Первое Гран-при состоится в Бахрейне на трассе Сахир.

Если судить по предсезонным тестам, то Ред Булл является главным фаворитом на победу, Макс Ферстаппен и Серхио Перес показывали лучшее время в два дня из трех.

Пилоты Феррари лишь раз попали в тройку лидеров, однако многие считают, что Скудерия имеет несколько козырей в рукаве.

Но главной интригой первой гонки сезона может стать противостояние Астон Мартин и Мерседес. Эксперты расходятся во мнениях, какая из команд займет место в тройке. Не стоит забывать о факторе Фернандо Алонсо.

Напомним, что с календарем сезона-2023 Формулы-1 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Коэффициенты и ставки на победителя Гран-при Бахрейна

Букмекеры решили не рисковать и поставить на очевидных фаворитов: Макс Ферстаппен и Шарль Леклер сильно опережают своих конкурентов. При этом любопытно, что равные шансы на победу имеют Льюис Хэмилтон, Карлос Сайнс и Серхио Перес.

Для тех, кто не хочет так сильно рисковать, можно сделать ставку на команду победителя. Ред Булл идет с коэфициентом 1,57, Феррари - 3,00, а Мерседес - 7,00.

Прогноз букмекеров на победителя Гран-при Бахрейна:

Макс Ферстаппен - 1,83

Шарль Леклер - 4,50

Льюис Хэмилтон - 10,00

Серхио Перес - 10,00

Карлос Сайнс - 10,00

Последние победители Гран-при Бахрейна

Лидером по победам в Бахрейне является Льюис Хэмилтон, который пять раз финишировал первым в Сахире. Следом за ним идут Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо. А если смотреть на команды, то эта трасса приносит удачу пилотам Феррари (7 побед) и Мерседес (6 побед).

2018 Себастьян Феттель Ferrari

2019 Льюис Хэмилтон Mercedes

2020 Льюис Хэмилтон Mercedes

2021 Льюис Хэмилтон Mercedes

2022 Шарль Леклер Ferrari

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