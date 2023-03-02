Гран-при Бахрейна: прогноз на гонку Формулы-1 05.03.2023
5 марта полноценно стартует сезон-2023 Формулы-1. Первое Гран-при состоится в Бахрейне на трассе Сахир.
Если судить по предсезонным тестам, то Ред Булл является главным фаворитом на победу, Макс Ферстаппен и Серхио Перес показывали лучшее время в два дня из трех.
Пилоты Феррари лишь раз попали в тройку лидеров, однако многие считают, что Скудерия имеет несколько козырей в рукаве.
Но главной интригой первой гонки сезона может стать противостояние Астон Мартин и Мерседес. Эксперты расходятся во мнениях, какая из команд займет место в тройке. Не стоит забывать о факторе Фернандо Алонсо.
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Коэффициенты и ставки на победителя Гран-при Бахрейна
Букмекеры решили не рисковать и поставить на очевидных фаворитов: Макс Ферстаппен и Шарль Леклер сильно опережают своих конкурентов. При этом любопытно, что равные шансы на победу имеют Льюис Хэмилтон, Карлос Сайнс и Серхио Перес.
Для тех, кто не хочет так сильно рисковать, можно сделать ставку на команду победителя. Ред Булл идет с коэфициентом 1,57, Феррари - 3,00, а Мерседес - 7,00.
Прогноз букмекеров на победителя Гран-при Бахрейна:
- Макс Ферстаппен - 1,83
- Шарль Леклер - 4,50
- Льюис Хэмилтон - 10,00
- Серхио Перес - 10,00
- Карлос Сайнс - 10,00
Последние победители Гран-при Бахрейна
Лидером по победам в Бахрейне является Льюис Хэмилтон, который пять раз финишировал первым в Сахире. Следом за ним идут Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо. А если смотреть на команды, то эта трасса приносит удачу пилотам Феррари (7 побед) и Мерседес (6 побед).
- 2018 Себастьян Феттель Ferrari
- 2019 Льюис Хэмилтон Mercedes
- 2020 Льюис Хэмилтон Mercedes
- 2021 Льюис Хэмилтон Mercedes
- 2022 Шарль Леклер Ferrari
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