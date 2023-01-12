Где смотреть Формулу-1 в Украине

ISPORT.ua рассказывает, где украинцы могут следить за миром Формулы 1.

В Украине всегда было достаточно много фанатов Формулы 1. К сожалению, временами из-за непостоянства контрактов на трансляции Королевы автоспорта они не имели возможность следить за событиями гонок.

Однако последние несколько лет у украинцев появилось сразу несколько легальных источников просмотра всех Гран-при сезона.

Сезон 2023 года будет транслироваться на двух официальных площадках.

Самый очевидный вариант - F1TV. На официальном сайте Формулы 1 можно оформить подписку на трансляции, которые включают в себя показ всех свободных практик, квалификаций, спринтов и, конечно же, Гран-при. Еще пользователь получает доступ ко всем записям, обзорам, документальным фильмам и прочим видео.

К тому же F1TV предлагает несколько звуковых дорожек, включая интершум, если кто-то хочет наслаждаться лишь звуком двигателей болидов. Также пользователь может самостоятельно выбрать пилота, за которым он будет следить всю гонку - F1TV предлагает множество подобных услуг, включая тайминги, время на секторах и т.д.

Для тех же, кто хочет следить за Формулой 1 на украинском языке, есть телеканал Сетанта Спортс. Там будет классическая картинка прямых трансляций под комментированием многолетнего голоса Формулы 1 в Украине Максима Подзигуна.

Оформить подписку на канал можно на официальном сайте Сетанты. Помимо прямых трансляций всех сессий на канале доступны записи гонок, обзоры, лучшие моменты каждого пилота за весь сезон и т.п.