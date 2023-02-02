FIA открыла процесс подачи заявок для участия в Формуле-1

Международная автомобильная федерация официально открыла процесс подачи заявок на участие в Формуле-1.

Заявки будут приниматься до 30 апреля 2023 года, а потенциальные новички смогут начать участвовать гонках с 2025 года. Процесс завершится 30 июня 2023 года.

FIA заявили, что готовы расширить Формулу-1 до 12 команд, однако существующие коллективы будут иметь преимущество над новичками.

Заявки от кандидатов будут рассматриваться по 8 критериям: опыт и возможности команды, способность добиться надлежащего финансирования, необходимый персонал, техничские возможности и ресурсы, возможность соответствовать правилам Формулы-1, потенциальное влияние команды на репутацию гонок и вклад в многообразие и инклюзивность. Кроме того каждая команда должна будет представить 5-лтений бизнес-план.

На данный момент о своих амбициях публично заявили только Андретти и Пантера Азия.