Андретти и Кадиллак хотят совместно создать команду Формулы 1

В понедельник, 2 января, президент ФИА Мохаммед Бин Сулайем сообщил, что поручил своей команде начать процесс отслеживания интереса к присоединению новых команд к Формуле 1.

Этот призыв явно был услышан Андретти Автоспорт, которая уже давно пытается найти себе место в королевских гонках.

У себя в социальных сетях Андретти сообщил, что объединяет усилия с Кадиллаком, брендом известного автопроизводителя General Motors, чтобы стать 11-й командой на стартовой решетке.

В рамках данной компании даже был создан специальный сайт, где есть всего одна страница.

При этом, по информации издания Auto Motor und Sport, Кадиллак не собирается создавать собственные силовые установки. Одним из вариантов поставщика моторов называется Рено.

Сообщается, что такая коллаборация должна увеличить шансы Андретти попасть в Формулу 1.