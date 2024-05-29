Президент ФИА посоветовал Андретти приобрести одну из команд Формулы-1

По мнению Мохаммеда Бен Сулайема, сейчас для американцев это единственный способ присоединиться к "королеве автоспорта".

В отличие от Формулы 1, ФИА одобрила заявку Андретти и General Motors на создание 11-й команды серии.

В связи с возникшей ситуацией, президент автомобильной Федерации Мохаммед Бен Сулайем посоветовал американцам просто приобрести уже существующую команду.

"Я не сомневаюсь, что FOM и Liberty Media хотели бы видеть другие команды, если они являются оригинальными производителями. Я бы посоветовал Андретти пойти и купить другую команду, а не создавать 11-ю команду", - цитирует президента ФИА Motorsport.

"Я чувствую, что некоторые команды нуждаются в обновлении. Что лучше? Иметь 11 команд или 10, и они будут сильными? Я по-прежнему считаю, что у нас должно быть больше команд, но не просто команд. Правильных команд. Дело не в количестве, а в качестве".

Источник: Getty Images

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Бен Сулайем сказал, что он по-прежнему будет приветствовать тандем Андретти-General Motors, предположив, что это сотрудничество принесет спорту больше, чем некоторые из нынешних команд Формулы-1.

"Не называя имен, есть команды, которые испытывают трудности. Имеют проблемы с производительностью, даже с менеджментом. Речь идет о том, чтобы иметь правильную команду, чтобы не упустить шанс или возможность, когда в Формулу-1 придет кто-то вроде GM с собственным мотором".

"Представьте себе последствия. У нас три гонки в Америке. У нас такая огромная фанатская база. Но у нас нет подходящей команды (из США). Я так рад, что Форд будет сотрудничать с Ред Булл, но представьте, GM и представьте себе, что у нас будет больше американских пилотов".

Ранее Марио Андретти рассказал, что генеральный директор Liberty Media Грег Маффеи не хочет видеть его команду в Формуле-1.

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