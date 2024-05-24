Марио Андретти: Гендиректор Liberty Media сказал мне, что ни за что не пустит нас в Формулу-1

Чемпион мира Формулы-1 1978 года Марио Андретти рассказал о необычной беседе с генеральным директором Liberty Media Грегом Маффеи.

Семья Андретти давно борется за создание собственной команды Формулы 1. Однако во время уик-энда в Майами Маффеи сказал Андретти, что он сделает все возможное, чтобы этого не допустить.

Андретти-старший встретился с генеральным директором Ф1 Стефано Доменикали, который спросил его о недавнем визите в Вашингтон, где он выступил в Конгрессе.

"Меня попросили поехать туда. И как раз когда я пытался объяснить это Стефано, Грег Маффеи, мистер Маффеи прервал разговор и сказал: "Марио, я хочу сказать тебе, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы Майкл (сын Марио) никогда не попал в Формулу-1", - цитирует Андретти Yahoo! Sports со ссылкой на NBC.

Грег Маффеи / Источник: Getty Images

Андретти заявил, что после этих слов Маффеи ушел и с тех пор они не разговаривали.

"Я не мог в это поверить. Это действительно поразило меня. Мы говорим о бизнесе. Я не знал, что это что-то настолько личное. Это было действительно… о боже мой. Я не мог в это поверить. Это было похоже на пулю в мое сердце".

Однако источник в Liberty Media по-другому вспомнил этот разговор.

"Андретти подошел к Грегу за завтраком, чтобы поговорить с ним. Во время разговора Маффеи указал Андретти, что их заявка на присоединение к серии в 2025 или 2026 году была отклонена по веским деловым причинам".

Ранее стало известно, что бывший технический директор Формулы 1 Пэт Симондс присоединился к команде Майкла Андретти.

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