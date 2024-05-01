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Конгресс США потребовал у владельцев Формулы 1 объяснения по отклонению заявки Андретти

Марио Андретти решил заручиться поддержкой национального законодательного органа.
Сегодня, 21:54
Марио Андретти / Getty Images
Марио Андретти / Getty Images

В январе 2024 года Формула 1 отклонила заявку Андретти и General Motors на создание новой команды серии, несмотря на то, что ФИА ее одобрила. Это решение возмутило Майкла Андретти и всех причастных.

Это привело к тому, что его отец Марио Андретти встретился с Конгрессом США, сообщает Autorsport.

В результате встречи двенадцать членов Конгресса подписали письмо, адресованное Liberty Media, с требованием объяснить, почему Ф1 отклонила заявку Андретти и GM. 

Источник: Getty Images

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В письме, адресованном руководителю Liberty Грегу Маффеи, члены Конгресса "выражают обеспокоенность очевидными антиконкурентными действиями, которые мешают двум американским компаниям, Andretti Global и General Motors, выступать в Формуле 1".

Далее в нем утверждается, что отказ Ф1 "по всей видимости, обусловлен текущим составом европейских гоночных команд серии, многие из которых связаны с иностранными автопроизводителями, которые напрямую конкурируют с американскими автомобильными компаниями, такими как GM".

Члены Конгресса запросили у Liberty ответы на следующие вопросы к 3 мая:

  1. На основании каких полномочий Ф1 отказывает в приеме Andretti Global? Каково обоснование отказа Ф1, особенно в отношении Andretti Global и ее партнера GM, которые потенциально могут стать первой гоночной командой, принадлежащей и созданной американцами?
  2. Антимонопольный закон Шермана 1890 года запрещает необоснованные ограничения рыночной конкуренции с целью достижения наилучших результатов для американского потребителя. Как отказ Ф1 от Andretti Global и GM, американских компаний, согласуется с требованиями Закона Шермана, поскольку это решение пойдет на пользу действующим европейским гоночным командам и их зарубежным филиалам по производству автомобилей?
  3. Мы понимаем, что GM намерена повторно представить свой бренд Cadillac на европейском рынке, что поддержит тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест в американской автомобильной промышленности, особенно учитывая всемирную аудиторию Формулы 1 и ее ореол, оказываемый на ее команды и спонсоров.
    Насколько участие GM и Andretti в гоночных соревнованиях, завоевавших часть гоночного рынка, и выход GM на европейский рынок, завоевавший долю рынка, сыграли роль в решении отказать в приеме в команду Andretti Global, учитывая общественный резонанс действующих команд Формулы 1 против нового американского конкурента?

Напомним, что в пятницу, 3 мая, стартует американский этап Формулы 1 сезона-2024, который пройдет в Майами. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий уик-энда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андретти Андретти Автоспорт Майкл Андретти Liberty Media

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