Голкипер Гамбурга близок к переезду в Англию

Может продолжить карьеру в Саутгемптоне.
Сегодня, 14:32       Автор: Валентина Чорноштан
Даниэль Перец / Getty Images
Даниэль Перец / Getty Images

Вратарь Баварии, который сейчас выступает за Гамбург, перейдёт в клуб АПЛ.

Даниэль Перец собирается разорвать контракт с Гамбургом, чтобы продолжить карьеру в аренде другой команды.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, голкипер мюнхенской Баварии перейдёт в Саутгемптон. В его контракте будет пункт об опции выкупа. Отмечается, что аренда продлится до конца этого сезона.

Напомним, что Даниэль за Гамбург сыграл только в двух матчах Кубка Германии: в одном пропустил гол, а в другом провёл игру "на ноль".

К слову, совещание в Челси определит будущее Энцо Марески.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


