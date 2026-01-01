Совещание в Челси определит будущее Энцо Марески

Первого января Челси обсудит ситуацию с будущим главного тренера Энцо Марески.

Как сообщает The Athletic, в четверг 1 января пройдет встреча членов правления клуба, во время которой будет обсуждаться дальнейшая судьба итальянского специалиста.

Ранее также сообщалось, что Энцо Мареска может покинуть команду уже на этой неделе, а именно после матча против Манчестер Сити, который пройдет 4 января.

Напомним, что в этом сезоне "синие" выиграли лишь два из девяти последних матчей во всех турнирах.

