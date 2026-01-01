iSport.ua
Боруссия продолжает следить за вингером Манчестер Сити

Сити рассматривает аренду Бобба для получения для него игровой практики.
Сегодня, 10:40       Автор: Валентина Чорноштан
Оскар Бобб может сменить команду, чтобы набраться игровой практики.

По информации журналиста Патрика Бергера, вингера Манчестер Сити хотят отдать в аренду на год, поскольку в составе горожан норвежский футболист не получает достаточного количества игровой практики.

За игроком наиболее внимательно следит дортмундская Боруссия. Журналист отмечает, что немецкий клуб уже общался с Оскаром, однако не заинтересован в его подписании зимой и больше склоняется к варианту с трансфером летом.

Сити, в свою очередь, хочет попытаться отдать футболиста в аренду уже зимой. В текущем сезоне Оскар провел 9 матчей в АПЛ, отметившись одной результативной передачей.

Тем временем Челси может отправить в отставку главного тренера.

