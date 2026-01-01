Боруссия продолжает следить за вингером Манчестер Сити

Сити рассматривает аренду Бобба для получения для него игровой практики.

Оскар Бобб может сменить команду, чтобы набраться игровой практики.

По информации журналиста Патрика Бергера, вингера Манчестер Сити хотят отдать в аренду на год, поскольку в составе горожан норвежский футболист не получает достаточного количества игровой практики.

За игроком наиболее внимательно следит дортмундская Боруссия. Журналист отмечает, что немецкий клуб уже общался с Оскаром, однако не заинтересован в его подписании зимой и больше склоняется к варианту с трансфером летом.

Сити, в свою очередь, хочет попытаться отдать футболиста в аренду уже зимой. В текущем сезоне Оскар провел 9 матчей в АПЛ, отметившись одной результативной передачей.

