Боруссия продолжает следить за вингером Манчестер Сити
Оскар Бобб может сменить команду, чтобы набраться игровой практики.
По информации журналиста Патрика Бергера, вингера Манчестер Сити хотят отдать в аренду на год, поскольку в составе горожан норвежский футболист не получает достаточного количества игровой практики.
За игроком наиболее внимательно следит дортмундская Боруссия. Журналист отмечает, что немецкий клуб уже общался с Оскаром, однако не заинтересован в его подписании зимой и больше склоняется к варианту с трансфером летом.
Сити, в свою очередь, хочет попытаться отдать футболиста в аренду уже зимой. В текущем сезоне Оскар провел 9 матчей в АПЛ, отметившись одной результативной передачей.
