Челси может отправить в отставку главного тренера

Руководство Челси рассматривает отставку Энцо Марески, утверждает Sky Sports.

Из последних девяти матчей "синие" выиграли лишь два и с 30-ю очками занимают пятую строчку в чемпионате.

Итальянскому специалисту все же дали время на исправение ситуации. Ожидается, что Мареска проработает минимум еще один месяц.

Если в январе результаты команды не улучшаться, Мареску ждет отставка.

Ранее также Карпаты отправили в отставку своего главного тренера.

