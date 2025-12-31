iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Челси может отправить в отставку главного тренера

Энцо Мареска имеет время исправить ситуацию.
Сегодня, 18:33       Автор: Андрей Безуглый
Энцо Мареска / Getty Images
Энцо Мареска / Getty Images

Руководство Челси рассматривает отставку Энцо Марески, утверждает Sky Sports.

Из последних девяти матчей "синие" выиграли лишь два и с 30-ю очками занимают пятую строчку в чемпионате.

Итальянскому специалисту все же дали время на исправение ситуации. Ожидается, что Мареска проработает минимум еще один месяц.

Если в январе результаты команды не улучшаться, Мареску ждет отставка.

Ранее также Карпаты отправили в отставку своего главного тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Энцо Мареска

Статьи по теме

Эвертон Миколенко оказался сильнее Ноттингема Зинченко, Челси сыграл вничью с Борнмутом Эвертон Миколенко оказался сильнее Ноттингема Зинченко, Челси сыграл вничью с Борнмутом
Астон Вилла с дублем Уоткинса камбекнула против Челси Астон Вилла с дублем Уоткинса камбекнула против Челси
Челси предложил Николаса Джексона одному из грандов Серии А Челси предложил Николаса Джексона одному из грандов Серии А
"Он должен выплатить деньги": Шевченко высказался о средствах Абрамовича "Он должен выплатить деньги": Шевченко высказался о средствах Абрамовича

Видео

ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 3-й тур Кубка африканских наций в разгаре
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: YEKINDAR стал 15-м в списке
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: Алжир встретится с Экваториальной Гвинеей, Буркина-Фасо будет противостоять Судану
просмотров

Последние новости

20:00
С Новым 2026 годом, дорогие читатели!
Европа19:41
Модрич: Если бы я не был футболистом, я бы хотел стать официантом
Европа18:52
Лидер Наполи никак не может восстановиться после травмы
Европа18:33
Челси может отправить в отставку главного тренера
Украина17:52
Карпаты объявили об отставке главного тренера
Европа17:15
Мбаппе выбыл из-за травмы
Европа16:43
Ливерпуль следит за очередным 100-миллионным игроком
Европа16:13
Реал определился с будущим резервиста
Европа16:11
Легенда сборной Бразилии перенес операцию на сердце
Европа и мир15:50
Давос выиграл Кубок Шпенглера-2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK