Турецкий клуб заинтересован в подписании Довбика

Рома намерена избавиться от украинского форварда в январе.

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик близок к тому, чтобы покинуть свою нынешнюю команду в январе.

Инсайдер Николо Скира в очередной раз подтвердил, что 28-летний украинец больше не входит в планы главного тренера "джаллоросси" Джан Пьеро Гасперини, из-за чего римский клуб планирует избавиться от игрока во время зимнего трансферного окна.

По информации источника, у украинского форварда есть вариант продолжения карьеры в Турции, откуда к футболисту уже обратился неназванный местный клуб. Пока обсуждение его возможного перехода продолжается.

В нынешнем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах 15 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Рома может согласиться на аренду Довбика, предложив его четырем клубам АПЛ.

