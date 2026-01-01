iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Турецкий клуб заинтересован в подписании Довбика

Рома намерена избавиться от украинского форварда в январе.
Сегодня, 17:33       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик близок к тому, чтобы покинуть свою нынешнюю команду в январе.

Инсайдер Николо Скира в очередной раз подтвердил, что 28-летний украинец больше не входит в планы главного тренера "джаллоросси" Джан Пьеро Гасперини, из-за чего римский клуб планирует избавиться от игрока во время зимнего трансферного окна.

Читай также: Довбик может присоединиться к Миколенку в Эвертоне

По информации источника, у украинского форварда есть вариант продолжения карьеры в Турции, откуда к футболисту уже обратился неназванный местный клуб. Пока обсуждение его возможного перехода продолжается.

В нынешнем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах 15 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. 

Ранее сообщалось, что Рома может согласиться на аренду Довбика, предложив его четырем клубам АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома трансферы артем довбик

Статьи по теме

Зимний чемпион УПЛ подписал двух лидеров Кривбасса Зимний чемпион УПЛ подписал двух лидеров Кривбасса
Рома нацелилась на одноклубника Малиновского Рома нацелилась на одноклубника Малиновского
Французский клуб ведет переговоры с легендой Реала Французский клуб ведет переговоры с легендой Реала
Игрок Шахтера продолжит карьеру в МЛС Игрок Шахтера продолжит карьеру в МЛС

Видео

ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Ярмолюк против Тоттенхэма и другие матчи 19-го тура АПЛ
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: YEKINDAR стал 15-м в списке
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: определились все пары 1/8 финала турнира
просмотров

Последние новости

Европа20:29
Астон Вилла представила первого новичка зимы
Бокс20:10
Озвучены две версии причин смертельного ДТП с участием Джошуа
Бокс19:25
"Топ-боец": Усик оценил своего ближайшего соперника
Украина18:48
Зимний чемпион УПЛ подписал двух лидеров Кривбасса
Бокс17:57
"Что еще я могу сделать?": Кроуфорд объяснил, почему завершил карьеру
Европа17:33
Турецкий клуб заинтересован в подписании Довбика
Бокс16:59
Джошуа выписали из больницы после автомобильной аварии, в которой погибли его тренеры
Бокс16:28
Усик сообщил, сколько боев еще собирается провести
Европа15:55
Челси официально распрощался с главным тренером
Другие страны15:25
Кубок африканских наций-2025: определились все пары 1/8 финала турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK