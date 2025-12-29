Рома может согласиться на аренду Довбика, предложив его четырем клубам АПЛ

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает TEAMtalk, 28-летний футболист был предложен четырем клубам высшего английского дивизиона, а именно Лидсу, Вест Хэму, Сандерленду и Эвертону.

Однако в случае с "ирисками", которые также находятся в собственности The Friedkin Group, они не выявили желания подписать игрока.

По информации источника, на прошлой неделе представители Довбика также активно контактировали с клубами по всей Европе, чтобы оценить их заинтересованность в приглашении украинского форварда.

При этом отмечается, что Рома не исключает возможности отпустить украинца в аренду, предлагая потенциальным новым работодателям игрока сделку с низким риском.

В нынешнем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах 14 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее на предложение подписать Довбика отреагировал мадридский Атлетико.

