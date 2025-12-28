Тренер Ромы сообщил, когда Довбик сможет вернуться на поле

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини высказался об украинском нападающем Артеме Довбике перед матчем 17-го тура Серии А против Дженоа, который состоится в понедельник, 29 декабря.

Наставник "джаллоросси" сообщил, что украинец, который продолжает набирать форму после травмы, пока не готов к игре, а в клубе его возвращение ожидают на следующей неделе.

"Довбик пока не готов, поэтому его не будет в заявке. Надеемся, что это произойдет на следующей неделе. Он тренируется, готовится, но пока не готов к игре", - приводит слова тренера официальный сайт Ромы.

Напомним, что Довбик еще в начале ноября получил разрыв сухожилия прямой мышцы левого бедра.

В нынешнем сезоне украинец провел за Рому во всех турнирах 14 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Рома собирается избавиться от Довбика в январе.

