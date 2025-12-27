iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Атлетико отреагировал на предложение подписать Довбика

Фамилия возникла в переговорах о другом нападающем.
Сегодня, 09:15       Автор: Антон Федорцив
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Форвард сборной Украины Артём Довбик не перейдет в мадридский Атлетико. "Матрасники" отклонили предложение подписать украинца из итальянской Ромы, сообщает Fabrizio Romano in Italiano.

Клубы ведут переговоры по нападающему Джакомо Распадори. Параллельно "волки" предложили Атлетико забрать Довбика, которым мадридцы когда-то интересовались. Впрочем, "матрасники" не захотели брать форварда с такими характеристиками.

В нынешнем сезоне Довбик провел 14 поединков во всех турнирах, в которых оформил 2 гола и 2 ассиста. Контракт украинца с Ромой действует до лета 2029 года. Его трансфер обошелся римлянам в 30,5 млн евро.

Тем временем украинец Виктор Цыганков принял участие в челлендже испанской Жироны вместе с соотечественником Владиславом Ванатом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома атлетико артем довбик

Статьи по теме

Рома потеряла основного полузащитника из-за травмы Рома потеряла основного полузащитника из-за травмы
Рома сделала первое предложение за нападающего Атлетико Рома сделала первое предложение за нападающего Атлетико
Ливерпуль нашел замену Исаку в Ла Лиге Ливерпуль нашел замену Исаку в Ла Лиге
Манчестер Сити предложил Реалу собственного защитника Манчестер Сити предложил Реалу собственного защитника

Видео

Цыганков и Ванат поучаствовали в забавном челлендже от Жироны
Цыганков и Ванат поучаствовали в забавном челлендже от Жироны

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: продолжение Кубка африканский наций, матчи АПЛ, новый тур Серии A
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Европа10:51
Манчестер Сити предложил Реалу собственного защитника
НБА10:20
Михайлюк обновил персональный рекорд в НБА
Европа09:48
Милан нацелился на бесплатный трансфер нападающего Ювентуса
Европа09:15
Атлетико отреагировал на предложение подписать Довбика
НБА08:42
НБА: Финикс одолел Новый Орлеан, Мемфис разобрался с Милуоки
Теннис08:05
Первая ракетка Британии пропустит Australian Open
НБА07:37
Михайлюк помог Юте переиграть Детройт
Европа07:14
Футбол сегодня: продолжение Кубка африканский наций, матчи АПЛ, новый тур Серии A
Европа01:10
Цыганков и Ванат поучаствовали в забавном челлендже от Жироны
Бокс00:35
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK