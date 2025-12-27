Атлетико отреагировал на предложение подписать Довбика

Фамилия возникла в переговорах о другом нападающем.

Форвард сборной Украины Артём Довбик не перейдет в мадридский Атлетико. "Матрасники" отклонили предложение подписать украинца из итальянской Ромы, сообщает Fabrizio Romano in Italiano.

Клубы ведут переговоры по нападающему Джакомо Распадори. Параллельно "волки" предложили Атлетико забрать Довбика, которым мадридцы когда-то интересовались. Впрочем, "матрасники" не захотели брать форварда с такими характеристиками.

В нынешнем сезоне Довбик провел 14 поединков во всех турнирах, в которых оформил 2 гола и 2 ассиста. Контракт украинца с Ромой действует до лета 2029 года. Его трансфер обошелся римлянам в 30,5 млн евро.

Тем временем украинец Виктор Цыганков принял участие в челлендже испанской Жироны вместе с соотечественником Владиславом Ванатом.

