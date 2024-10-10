Андретти создает шасси для сезона-2026
Андретти продолжает подготовку к сезону-2026 в Формуле-1, пишет Speedcafe.
Напомним, американская команда все еще не получила допуск в Формулу-1, однако на текущий момент продолжает работу над шасси.
По сведениям издания, над ним сейчас трудится около 250 сотрудников на базе в Сильверстоуне. И что иронично, Андретти может лучше других команд подготовится к регламенту, так как им не нужно отвлекаться на теущий и следующий сезоны.
Уже сейчас команда закончила подготовку носового обтекателя, который уже проходит тесты ФИА, а к концу года намерены завершить шасси, чтобы провести краш-тесты.
Также сотрудники Андретти вовсю заняты изготовлением и всех остальных компонентов будущего болида.
Ранее также сообщалось, что ФИА намерена провести церемонию награждения в потенциально опасном месте.
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