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Автоспорт

Андретти создает шасси для сезона-2026

Американская команда продолжает готовить собственный болид.
Сегодня, 21:40
/ Andretti Global
/ Andretti Global

Андретти продолжает подготовку к сезону-2026 в Формуле-1, пишет Speedcafe.

Напомним, американская команда все еще не получила допуск в Формулу-1, однако на текущий момент продолжает работу над шасси.

По сведениям издания, над ним сейчас трудится около 250 сотрудников на базе в Сильверстоуне. И что иронично, Андретти может лучше других команд подготовится к регламенту, так как им не нужно отвлекаться на теущий и следующий сезоны.

Уже сейчас команда закончила подготовку носового обтекателя, который уже проходит тесты ФИА, а к концу года намерены завершить шасси, чтобы провести краш-тесты.

Также сотрудники Андретти вовсю заняты изготовлением и всех остальных компонентов будущего болида.

Ранее также сообщалось, что ФИА намерена провести церемонию награждения в потенциально опасном месте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андретти

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Андретти создает шасси для сезона-2026
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