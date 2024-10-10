ФИА собирается провести церемонию награждения в Руанде, где произошла вспышка смертоносного вируса

До этого вечера осталось всего два месяця.

ФИА по-прежнему планирует провести ежегодную церемонию вручения призов в Руанде в декабре, несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала воздержаться от поездок в эту страну из-за вспышки вируса Марбург, сообщает Motorsport.

Федерация проведет свою ежегодную праздничную феерию в Кигали 13 декабря, чтобы вручить награды командам и гонщикам различных автоспортивных серий, а также отпраздновать 120-летие своей организации.

Но ФИА может столкнуться с некоторыми логистическими проблемами при организации вечера, поскольку Руанда сейчас находится в центре вспышки вируса.

В конце прошлого месяца Министерство здравоохранения Руанды объявило о первых подтвержденных случаях заболевания вирусом Марбург.

Согласно последним данным, опубликованным Министерством здравоохранения Руанды 8 октября, в настоящее время в стране зарегистрировано 58 подтвержденных случаев заболевания и 13 смертей. Это одна из крупнейших в истории подтвержденных вспышек заболевания.

Несмотря на это ВОЗ не стала вводить полный запрет на поездки в Руанду.

Источник: Getty Images

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ФИА находится в контакте с правительственными учреждениями, чтобы следить за развитием событий, но утверждает, что планы проведения церемонии награждения в настоящее время не затронуты.

Вирус Марбург, клинически схожий с вирусом Эбола, может вызывать смертельную геморрагическую лихорадку, смертность от которой достигает 88%. В настоящее время лечения не существует, но медицинские работники получают пробную вакцину.

Люди заражаются при контакте с летучей мышью Rousettus, но болезнь распространяется между людьми при прямом контакте - через кровь, выделения, органы и другие биологические жидкости инфицированных людей, а также через зараженные поверхности и материалы, такие как постельное белье и одежда.

Примечательно, что присутствие призеров на церемонии награждения ФИА считается обязательным, иначе последует штраф, как это было с Льюисом Хэмилтоном.

В 2021 году пилот Мерседес пропустил церемонию из-за скандально известного финала Гран-при Абу-Даби.

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