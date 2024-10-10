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Советник Ред Булл рассказал, почему Ньюи решил покинуть команду

Многолетний сотрудник "быков" понял, что ему нужен новый вызов после определенных событий в жизни команды.
Сегодня, 20:15
Эдриан Ньюи и Дитрих Матешиц / Getty Images
Эдриан Ньюи и Дитрих Матешиц / Getty Images

В мае Ред Булл объявил, что Эдриан Ньюи покинет должность технического директора по окончанию сезона-2024. А в сентябре он был представлен как управляющий технический партнер и акционер Астон Мартин.

Советник "быков" Гельмут Марко считает, что смерть создателя и владельца компании Дитриха Матешица повлияла на решение Ньюи покинуть команду, в которой он работает с 2005 года.

"Конечно, со смертью Дитриха Матешица произошли определенные изменения. Он был, по сути, единственным лидером. Он быстро принимал решения. Он был харизматичным предпринимателем, который также обладал большой дальновидностью и был готов рисковать", - цитирует австрийца Planet F1.

"И все это, конечно, теперь... Компания и все остальное должны быть устроены по-другому, потому что вы не можете найти другого такого человека, и его нельзя заменить одним человеком. Это тоже может быть частью перемен. Думаю, именно это стало главной причиной решения Ньюи искать новый вызов".

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По мнению Марко, недавний скандал, связанный с руководителем Ред Булл Кристианом Хорнером, тоже сыграл свою роль.

"Скажем так,  история с Хорнером не помогла. Но внутри команды мы сели и сказали, что должны объединить усилия, работать вместе во всех областях, чтобы завоевать титулы, а также иметь победоносную машину на будущее".

Ранее Гельмут Марко рассказал, кого Ред Булл рассматривает в качестве потенциального напарника Макса Ферстаппена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Дитрих Матешиц Эдриан Ньюи Гельмут Марко

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