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Штайнер: Если Хэмилтон принесет Феррари титул, он окажется в Ватикане

Фанаты Скудерии будут считать британца святым, если он сможет прервать бестрофейную засуху команды.
Сегодня, 18:27
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Феррари не выигрывала Кубок конструкторов с 2008 года, а пилот Скудерии не становился чемпионом со времен Кими Райкконена в 2007 году.

По мнению экс-руководителя Хаас Гюнтера Штайнера, если Льюис Хэмилтон, который присоединится к Феррари в 2025 году, принесет ей один из титулов, он станет одним из героев всей Италии.

"Я думаю, он хочет попытаться сотворить чудо, вернуть Феррари к победам в чемпионатах, и это его стремление. Я, конечно, не говорил с ним об этом, но я вижу, что это была его мотивация перейти туда и попытаться вернуть трофеи", - цитирует Штайнера Planet F1.

"(Он думает): "Я GOAT (величайший всех времен), в любом случае, вы знаете, я выиграл семь титулов. Что еще я могу сделать?".

"Возможно, он сможет выиграть свой восьмой титул, если хорошо поработает в Феррари. Если он станет там восьмикратным чемпионом или принесет Феррари Кубок конструкторов, этот парень окажется в Ватикане! (намек, что Хэмилтон станет Папой Римский)".

Источник: Getty Images

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"Феррари без Формулы-1 — это не Феррари, а Формула-1 без Феррари — это не Формула-1. Именно эту магию несет в себе этот Гарцующий конь, и если у вас есть шанс стать его частью в качестве пилота, а он в хорошем положении, он очень близок с Фредом Вассером (руководитель Скудерии)".

"Они знают друг друга, много выиграли в юниорских Формулах. Они очень близки, и я думаю, они пытаются сделать что-то вместе. И если они этого добьются, это будет здорово для них обоих".

Ранее кандидат в президенты США Камала Харрис призналась, что Льюис Хэмилтон - ее любимый гонщик Формулы-1, которую она обожает.

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